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Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler hem havadan hem karadan yangına müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere mevkisindeki ormanlık alan ile limon, nar ve zeytin bahçelerinin bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Ekipler, 4 helikopter, 15 arazöz ve 6 su tankıyla yangına müdahale ediyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle Silifke ve Mut ilçelerini bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

KISMEN KONTROL ALTINDA

Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının etrafını çevirerek büyümesini önlediklerini söyledi.

Kısmen kontrol altına aldıkları yangına müdahalenin sürdüğünü belirten Yılmaz, 4 helikopterin havadan, 15 arazöz, 6 su tankı ve 100'e yakın orman işçisinin de karadan alevlerle mücadele ettiğini dile getirdi.

Yılmaz, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

(AA)

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