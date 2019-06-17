Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8931
  • 6,6102
  • 253.272
  • 90.763
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Mersin'de motosiklet kazası can aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin'de motosiklet kazası can aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin'de motosiklet kazası can aldı: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen 2 ayrı motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

 

 

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kemenli Mahallesi, Mut Silifke Karayolunda meydana gelen kazada, Ramazan Tekin yönetimindeki motosiklet seyir halindeyken, karşı yönden gelen İbrahim Türk idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada, her iki sürücü ile birlikte motosiklette yolcu olarak bulunan Uğur Deveci yaralandı. Mut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan Tekin kurtarılamadı. 
Özköy Mahallesindeki kazada ise Kemal Y'nin (17) kullandığı 33 UY 334 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Abdullah Aydın yönetimindeki tak tak tabir edilen tarım aracına çarptı. 
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Mut Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. 
(HSÇ-ADN-Y) 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yılmaz Erdoğan babasının fotoğrafını paylaşınca...
Kenan Doğulu'dan boşanma sorusuna dikkat çeken yanıt
İlker'e 'Yaban' partner arayışı
Turgut Alp, Diriliş Osman kadrosunda mı? Tarihi kaynaklar ne diyor?
Asena'ya baba şoku! Tam 1. 5 aydır...
<p>Milli Savunma Bakanlığı Babalar Günü içi,n duygulandıran bir video yayımladı</p>

Mehmetçik´ten Tüm Babalara Mesaj Var!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rus lider Putin’den Çinli mevkidaşı Xi Jinping’e sürpriz

Türkiye tarihi buluşmaya kilitlendi