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08 Haziran 2019 Cumartesi 22:27 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 22:32

Mersin'de kızına kötü davranan damadını öldürdü

Mersin'de kızına kötü davranan damadını öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Mahmut Eser (58), iddiaya göre kızına kötü davranan damadı Emrullah Baş'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Baltalı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Eser, iddiaya göre, kızına kötü davranması nedeniyle damadı Emrullah Baş ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Eser, yanında getirdiği av tüfeğiyle Baş'a ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle Baş kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Baş'ın cansız bedeni polisin incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırılırken, kayınpeder Eser ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

DHA

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