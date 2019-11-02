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  3. Mersin'de kahreden olay! Baba yanlışlıkla oğlunu ezdi

Mersin'de kahreden olay! Baba yanlışlıkla oğlunu ezdi

Mersin'de kahreden olay! Baba yanlışlıkla oğlunu ezdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde araçla geri giden baba 7 yaşındaki çocuğunu ezdi.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında baba H.P. (39), kendine ait biber tarlasında 33 PY 728 plakalı pikap ile geri geri giderken aracın arkasında bulunan oğlu Baran P. (7) görmeyerek ezdi. Baş ve  boyun bölgesinde ağır yaralanan Baran P.’yı baba H.P.  hemen  Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Baran P. kurtarılmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  (İHA)

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