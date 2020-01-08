Mersin'de heyelan: Çöken yol trafiğe kapatıldı
Mersin'de Silifke-Mut karayolunun bir bölümü heyelan nedeniyle çöktü. Araçların geçişine izin verilmiyor.
Mersin'de heyelan nedeniyle bir bölümü çöken Silifke-Mut kara yolu trafiğe kapatıldı.
Kuvvetli sağanağın etkili olduğu Silifke ilçesinde, Mut karayolunun Kargıcak mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun bir bölümü çöktü.
Karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı, geçişlerine izin verilmeyen sürücüler Gülnar ilçesi yoluna yönlendiriliyor.
Yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.
AA