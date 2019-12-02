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  3. Mersin'de antik çağa ait bilezik ele geçirildi

Mersin'de antik çağa ait bilezik ele geçirildi

Mersin'de antik çağa ait bilezik ele geçirildi

Mersin'de ekipler, şüpheli bir kişiyi antik çağa ait altın bileziği satarken yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, K.A. isimli şahsın elinde antik çağa ait altın bilezik olduğu ve satmak için müşteri aradığının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipleri, şüpheliyi antik çağa ait 1 altın bileziği satmak isterken suçüstü yakaladı. Ele geçirilen altın bilezik Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığına götürüldü.


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