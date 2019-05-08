Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1721
  • 6,9151
  • 255.413
  • 91.055
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Mersin'de açık alanda ilk karpuz hasadı yapıldı

Mersin'de açık alanda ilk karpuz hasadı yapıldı

Mersin'de açık alanda ilk karpuz hasadı yapıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde açık alanda turfanda karpuz hasadı başladı.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Kulak Mahallesi'nde üreticileri ziyaret ederek karpuz hasadına katıldı.

Avcı, yaptığı açıklamada, Türkiye'de açık alanda sezonun en erkenci karpuzunu yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlçede yaklaşık 20 bin dekar alanda karpuz ekimi yapıldığını anlatan Avcı, "İhracatta yaşanan bazı sıkıntılar nedeniyle karpuz ihracatı pek fazla mümkün gözükmüyor. Bu nedenle ürünler iç piyasaya gönderilecek." diye konuştu.

Karpuzun yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olduğunu vurgulayan Avcı, üreticilere iyi bir sezon diledi. 

Üreticiler de iyi bir hasat dönemi geçirmeyi beklediklerini kaydetti. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yasemin Özilhan'a eşinden uyarı geldi! Çantasında çikolata taşıyor
Simge Sağın işine yatırım yapıyor
Kaan Tangöze ve Seçkin Piriler karakolluk oldu
Zehra'nın yeni imajı olay oldu!
Ünlü sanatçı Bahadır Tatlıöz ilahi besteledi
Göreme, Ürgüp ile birlikte Kapadokya´nın merkezi konumunda. Göreme´nin yeryüzü şeklinin oluşumu 60 m

Kapadokya´nın Kalbinin Attığı Yer: Göreme

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Telefondan silinmesi gereken uygulamalar

Game of Thrones'ta ejderhanın (Rhaegal) öldürülmesi sahnesinin kamera arkası