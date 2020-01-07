Mersin Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi! 8 Ocak Çarşamba (yarın) Mersin'de okullar tatil mi?

Yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle ‘8 Ocak Çarşamba Mersin’de okullar tatil mi?’ sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Binlerce öğrenci ve velinin gözü Mersin Valiliğinden gelecek kar tatili haberinde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporlarına göre 8 Ocak Çarşamba günü Mersin’de kuvvetli yağış olacak. Mersin’de yarın okullar tatil mi? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

8 OCAK ÇARŞAMBA MERSİN’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Mersin’in Erdemli ilçesinde zemin katlarını su basan okul 1 günlüğüne tatil edildi. İlçede kar sebebiyle de 4 okul yarın için tatil edildi.

Aşırı yağış sonrası sel ve su baskını riski bulunan sağlık meslek eğitimi verilen Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bugün için tatil edilmişti. İçerisinde öğrencilerin bulunmadığı okulda su baskını yaşandı. Okulun zemin katları ile okul bahçesindeki spor sahası sular altında kaldı. Erdemli Kaymakamı Avni Kula, beraberinde Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve okul idaresiyle birlikte sınıf ve koridorlarda incelemede bulundu. Yapılan inceleme neticesinde okulun 1 günlük tatil edilmesine karar verildi.

Öte yandan Sorgun, Güzeloluk, Sarıkaya, Tapureli okulları kar sebebiyle Karayakup ilk ve orta okulunun ise taşımalı eğitim alan öğrencilerine okullar yarın için tatil edildi.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin dışında), Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya, Isparta ve Erzurum çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova, Adana ve Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların bu akşam saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova, Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.