Mersin trafiğini rahatlatacak kavşağa açılış

Okan Merzeci Bulvarı üzerindeki Kuvayı Milliye Anıt Katlı Kavşağı’nın hizmete açılması nedeni ile tören düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, CHP Milletvekilleri Alpay Antmen, Cengiz Gökçel ve vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak söz alan Burhanettin Kocamaz ise devlette devamlılığın esas olduğunu ve bir önceki dönemde başlatılan projelerin tamamlanarak devam ettirilmesi nedeni ile Başkan Seçer'e teşekkür etti. Kocamaz, Anıt Katlı Kavşağı projesini Mersin'in kurtuluş tarihi olan 3 Ocak'ta başlattıklarını belirterek, "Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümünde açılışını birlikte gerçekleştiriyoruz. Başta Toroslar olmak üzere bütün Mersin'e hayırlı olsun" dedi.

Daha sonra söz alan Başkan Seçer, Mersin'in işsizlik ve trafik gibi iki temel sorunu olduğuna ifade ederek, "Bunun içerisinde birçok faktör var. Bu sorunlar incelenmiş ve bu çerçevede bazı projeler hayata geçirilmiş. Eski projeler revize edilebilir. Planları zaman içinde, gerekiyorsa biz değiştirebiliriz. Mevcut planda 22 katlı kavşak var. Bundan önce 3 kavşakla birlikte bugün de Anıt Katlı Kavşağı'nı hep birlikte açıyoruz. Trafiği rahatlatmak için her türlü yatırımın yapılacağız. Açılışı yapılan katlı kavşak, trafiği rahatlatacak. Yakıt ve zaman açısından tasarruf olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okunan Kur'an- Kerim sonrası Kuvayi Milliye Anıt Katlı Kavşağının açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından ise Başkan Seçer ve beraberindekiler araçla Kuvayı Milliye Anıt Katlı Kavşağı’nda ilk geçişi yapmasının ardından tören sona erdi.

DHA