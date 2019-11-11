Merkür retrosu 2019 ne zaman başlıyor ve bitiyor? Merkül tutulması nedir,Türkiye'den izlenir mi?

Merkür retrosu 2019 ne zaman başlıyor ve bitiyor? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Gökyüzü olayları vatandaşlar tarafından ilgi çekici oluyor. 11 Kasım 2019 tarihine Akrep Burcunda Merkür tutulması yaşanıyor. Bugün gerçekleşecek olan Merkür tuulması Antalya'da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi de bir etkinlikle bu gök olayını halkla buluşturacak. Merkür retrosu 2019 ne zaman başlıyor ve bitiyor? araştırılıyor. İşte yanıtı..

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür astrolojide iletişimi, zamanı ve haberciliği temsil ediyor. Merkür retrosu stresli ve zor bir dönemin habercisi olabilir. Merkür gerilemesiyle birlikte teknoloji ve iletişim konusunda aksaklıklara sebep olurken bir yandan duyguları ön plana çıkaracak. Bu süreç zorlu geçebilir. Fakat önemli olan Merkür’ün gerilemesi veya ilerlemesi değildir sizin bu süreci nasıl yöneteceğinizdir. Hayatınızı durduramazsınız, ancak ileriyi planlayın, yedek planlar hazırlayın ve agresif insanlar ile yanlış iletişim içine girme ihtimaline karşı kontrollü olun.

MERKÜR TUTULMASI NEDİR?

Bir yüzyılda toplam 13 kez gerçekleşen Merkür tutulması 2003, 2006, 2016 tarihlerinde tutulmuştu. Tutulma 2019, 2032, 2039, 2049 tarihleri arasında gerçekleşmeye devam edecek. Merkür tutulması, Güneş’in önünde küçük bir alan kaplayacağı için çok fazla fark edilmeyecek. Geçiş sırasında Merkür’ün diski Güneş diskinin 1/194’ü gibi çok küçük bir orana sahip olacağından (1 TL madeni paranın 500 m. uzaklıktan görünüşü) tutulma gözlükleri kullanılsa bile göz ile anlaşılamayabilecek.

MERKÜR TUTULMA TARİHLERİ

07 Mayıs 2003

08 Kasım 2006

09 Mayıs 2016

11 Kasım 2019

13 Kasım 2032

07 Kasım 2039

07 Mayıs 2049

MERKÜR TUTULMASI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Merkür tutulması, TÜBİTAK’ın internet üzerinden gerçekleştireceği canlı yayın ile 15.30’da anbean takip edilebilecek.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Merkür, 30 Ekim’de Merkür duraklamaya ve 1 Kasım’dan itibaren geri hareketine başladı. Akrep burcunda yaşanacak olan Merkür retrosu, 22 Kasım’a kadar da devam edecek.