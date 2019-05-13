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  3. Meriç Nehri kıyısında bebeğe ait kemikler bulundu

Meriç Nehri kıyısında bebeğe ait kemikler bulundu

Meriç Nehri kıyısında bebeğe ait kemikler bulundu

Edirne'de Meriç Nehri kıyısında 4,5 aylık olduğu belirlenen bebeğe ait kemikler bulundu.

 Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, 1. Piyade Hudut Bölük Komutanlığı askerleri, devriye sırasında nehir kenarında bir bebeğe ait kemikler buldu.

Cinsiyeti ve kimliği henüz bilinmeyen ve 4,5 aylık olduğu belirtilen bebeğin, düzensiz göçmen bir ailenin çocuğu olabileceği belirtildi.

Kemikler, incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

AA

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