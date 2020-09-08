Meksika'da akıllara durgunluk veren olay: Hacze giden polis işkenceyle karşılaştı

Meksikanın Guanajuato eyaletinde yer alan Celaya şehrinde bir eve haciz işlemi için giden polis gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Bonifacio Y. adlı yaşlı adamın sadece ekmek ve su ile beslendiği ve kızı tarafından her gün şiddet gördüğünü bildiren polis, yaşlı adamı bir bakım evine yerleştirdi.

DHA'da yer alan habere göre, yaşlı adamın bir aydır hijyen olmayan bir evin odasında tutulduğu saptandı. Kaldığı odadan çığlık atarak polisten yardım isteyen yaşlı adamın, iki bacağından yürüme zorluğu çektiği belirtildi.

Bonifacio Y. önce tedavi için bir polikliniğe ardından bir bakım evine yerleştirildi.