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  3. Meksika'da akıllara durgunluk veren olay: Hacze giden polis işkenceyle karşılaştı
08 Eylül 2020 Salı 13:35 | Son Güncelleme:

Meksika'da akıllara durgunluk veren olay: Hacze giden polis işkenceyle karşılaştı

Meksika'da akıllara durgunluk veren olay: Hacze giden polis işkenceyle karşılaştı
DHA

Meksika'da hacze giden polis, 87 yaşındaki Bonifacio Y. adlı bir kişinin 54 yaşındaki Leticia S. adlı kızı tarafından işkenceye maruz kaldığını bildirdi.

Meksikanın Guanajuato eyaletinde yer alan Celaya şehrinde bir eve haciz işlemi için giden polis gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Bonifacio Y. adlı yaşlı adamın sadece ekmek ve su ile beslendiği ve kızı tarafından her gün şiddet gördüğünü bildiren polis, yaşlı adamı bir bakım evine yerleştirdi.

DHA'da yer alan habere göre, yaşlı adamın bir aydır hijyen olmayan bir evin odasında tutulduğu saptandı. Kaldığı odadan çığlık atarak polisten yardım isteyen yaşlı adamın, iki bacağından yürüme zorluğu çektiği belirtildi.

Bonifacio Y. önce tedavi için bir polikliniğe ardından bir bakım evine yerleştirildi.

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