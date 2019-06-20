Mehmetçik'in eğitimi için yeni teknoloji

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitiminde kullanılan teknolojilere, Denize Düşen Helikopterden/Mecburi İniş Yapan Uçaktan Kaçma Kurtulma (DUNKER) Projesi ile bir yenisi eklenecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Meteksan Savunma arasında DUNKER Projesi sözleşmesi imzalandı.

Bu doğrultuda, daha önce dünya genelinde deniz kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik Yara Savunma Simülatörü geliştiren Meteksan Savunma, simülatör ailesine yeni bir ürün katacak.

Denize düşen helikopter veya suya mecburi iniş yapan uçaktan kurtulma eğitimleri, silahlı kuvvetlerde gerek sahilde gerekse yüzer unsurlarda konuşlanmış uçucu personel, bu araçlarla intikal eden askeri personel kadar, sahilden açıkta bulunan petrol tesisleri gibi mahallerde görev yapan sivil personel için de büyük önem taşıyor. Bu yeteneğin kazanılmasının yanı sıra helikopter ve uçaklarda görev yapan, intikalde bulunan personelin bu eğitimi alarak, yeterliliğini belgeleyecek sertifikasyonu alması bir diğer önemli unsuru oluşturuyor.

Söz konusu eğitimler, tesis edilmiş bir havuz içerisinde, helikopter benzetiminin kontrollü şekilde 180 dereceye kadar döndürülmesi, içindeki personelin bu durumdaki helikopterden çıkması şeklinde gerçekleştiriliyor.

RÜZGAR, DALGA VE YAĞMUR ETKİSİ

Proje kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Hava Üs Komutanlığı bünyesinde konuşlandırılmak üzere personelin bugünün imkan ve kabiliyetleri ile gerçekçiliği artırılmış modern tesislerde DUNKER eğitimlerinin yapılması amacıyla uluslararası standartlarda ve OPITO kriterleri dikkate alınarak tasarlanmış, modern bir simülatör tesis edilecek.

DUNKER Projesi kapsamında simülatör sistemini oluşturan vinçler, platformlar ve yan cihazlardan oluşan simülasyon ekipmanı ile bunun tamamlayıcı bileşeni olan havuz, havuz tesisatı, teknik oda ve mahallerden oluşan bina inşa edilecek.

Havuzda, fırtına/dalga simülasyonları, gündüz ve gece ayırımı yapılabilecek ve ışık şiddeti ayarlanabilecek şekilde aydınlatma/karartma imkanı, şiddeti ayarlanabilir bir yağmurlama sistemi gibi gerçekçi ortamı oluşturacak farklı unsurlar bulunacak. Fırtınalı hava benzetiminin yapılabilmesi için ışıklandırma, ses sistemi, rüzgar, dalga ve yağmur etkisi bir arada ve ayrı ayrı kullanılabilecek.

FARKLI EĞİTİMLER İÇİN 4 FARKLI BİLEŞEN

Simülatörün, farklı eğitimlerin yapılabildiği 4 bileşenden oluşması öngörülüyor. Birbirinden bağımsız ve farklı zamanlarda gerçekleşecek eğitimlerin yapılacağı bileşenler şöyle:

- Suya Düşen Helikopterden Kaçma/Kurtulma: Bir jenerik kabin ve vinçten oluşan, suya düşen helikopterden kaçma/kurtulma eğitiminin verileceği platform.

- Kurtarma Helikopteri: Kurtarma harekatı yapan helikopteri simüle eden bir platform, kazazedenin havuzdan platforma alınmasını sağlayacak vinçten oluşan, kurtarma eğitiminin verileceği benzetim.

- Paraşütle Suya İnme: Paraşütle atlamayı simüle edecek kule ve raylı sistemden oluşan, paraşütle suya inme ve hayatta kalma eğitimlerinin verileceği platform. Personelin paraşütle suya inme ve hayatta kalma eğitimlerinin yapılabilmesi için paraşütle suya iniş benzetimi yapmak üzere bir kule, telli kayma sistemi ve paraşüt askı sistemi tesis edilecek.

- Gemi Güvertesi: Gemiyi simüle edecek bir platform, ağ merdiven sistemi, halat, kapalı can salı ve atma mekanizmasından oluşan, gemiyi terk etme eğitimlerinin ve kazazedelerin gemi güvertesine alınması eğitimlerinin verileceği mahal.

- Projenin getireceği kazanımlar

DUNKER Projesi'nin ana unsurlar olan jenerik kabin, kabini taşıyan vinç ve kurtarma vincinin yerli olarak tasarım ve üretimi ile kompozit malzeme, paslanmaz/alüminyum malzeme işlenmesi; bu malzemeler ile istenen güvenli yük kaldırmayı sağlayacak tasarımın geliştirilmesi; personel indirme/kaldırma sistemlerinin tesisi; sistemlerin uygun şekilde entegrasyonu ve otomasyonu alanlarında halihazırda mevcut yeteneklerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi sağlanacak.

Denizdeki platformlara hava yoluyla transfer edilecek personelin alması gereken eğitimler arasında olan OPITO standartlarına uygun eğitimin yurt içinde verilmesine imkan sunan proje ile kaynak tasarrufu yapılacak, bu hizmet gerek NATO gerekse diğer ülke ve kurum/kuruluşlara da verilebilecek, hizmet ihracı sağlanacak.

Söz konusu eğitim halen 47 ülkede 205 tesiste veriliyor. Milli imkanlarla tesis edilecek bu simülatörle Türkiye de bu ülkeler arasına dahil olacak.

(AA)