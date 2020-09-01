01 Eylül 2020 Salı 22:34 | Son Güncelleme:
Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in son bölümünde yarışmacılardan Kuzu incik pişirilmesi istendi. MasterChef Kuzu incik tarifi de bu bağlamda merak edilmeye başlandı. Birbirinden iddialı isimlerin mücadele ettiği programda pişirilen lezzetler mutfağa ilgi duyan kişilerin de dikkatini çekiyor. İşte MasterChef Kuzu incik tarifi ve yapılışı...
MasterChef Kuzu incik tarifi! Kuzu incik nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?
MasterChef Kuzu incik tarifi ekran başındaki izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın son bölümünde Danilo Şef imzalı yemeği olarak Kuzu incik yaptı. Yarışmacılardan bireysel dokunulmazlık oyunu için istenilen bu tarif mutfak severlerin de dikkatini çekti. Peki, Kuzu incik nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in son bölümünde yarışmacılardan Kuzu incik pişirilmesi istendi. MasterChef Kuzu incik tarifi de bu bağlamda merak edilmeye başlandı. Birbirinden iddialı isimlerin mücadele ettiği programda pişirilen lezzetler mutfağa ilgi duyan kişilerin de dikkatini çekiyor. İşte MasterChef Kuzu incik tarifi ve yapılışı...
KUZU İNCİK TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 2 adet kuzu incik
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Tane karabiber
- 2 bardak sıcak su
- 6-7 dal maydanoz
- 1 adet soğan
- 3-4 dış sarımsak
KUZU İNCİK TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Kuzu incik yapılışı için; incikleri yıkayıp iyice kuruladıktan sonra zeytinyağı ile ovalayın.
- Düdüklü tencereye koyup yüksek ateşte mühürleyin.
- Üzerine 4’e bölünmüş soğan, sarımsak, karabiber, tuz, maydanoz ve 2 bardak sıcak suyu koyup tencereyi kapatın.
- Yaklaşık 1,5 saat kısık ateşte pişirin.
- Arada kapağını açıp suyunu kontrol edebilirsiniz. Afiyet olsun.