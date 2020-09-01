MasterChef Kuzu incik tarifi! Kuzu incik nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in son bölümünde yarışmacılardan Kuzu incik pişirilmesi istendi. MasterChef Kuzu incik tarifi de bu bağlamda merak edilmeye başlandı. Birbirinden iddialı isimlerin mücadele ettiği programda pişirilen lezzetler mutfağa ilgi duyan kişilerin de dikkatini çekiyor. İşte MasterChef Kuzu incik tarifi ve yapılışı...



KUZU İNCİK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet kuzu incik 4 yemek kaşığı zeytinyağı Tuz Tane karabiber 2 bardak sıcak su 6-7 dal maydanoz 1 adet soğan 3-4 dış sarımsak

KUZU İNCİK TARİFİ NASIL YAPILIR?