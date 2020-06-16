Maske takma zorunluluğu olan iller hangisi? Maske takma zorunluluğu son durum nedir?

Küresel salgın boyutuna ulaşan yeni tip koronavirüs salgını sonrası maske takma birçok ile zorunlu hale getirildi. Türkiye’de salgın başladığı günden bu yana alınan tedbirlerden biri olan maskesiz sokağa çıkma 5 ilde daha etkili hale getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam twitter hesabından yaptığı açıklamada, 5 ilde daha maske takma kararı alındığını belirtti. İ l hıfzıssıhha kurulları, valiler başkanlığında ortaklaşa karar alındı. İşte maske zorunluluğu olan iller…

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER HANGİSİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 ilde daha maske takma zorunluluğu kararı alındığını duyurdu.

İşte maskesiz sokağa çıkılmayacak iller;

Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını belirtti.

Bununla birlikte daha önce 42 ilde (Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa) maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NEDİR?

Belirtilen illerde maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza uygulanacağı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı'nın konu hakkında yaptığı açıklaması şu şekilde;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.