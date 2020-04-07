Maske ne zaman gelir? E-devlet ücretsiz maske sipariş takibi nasıl yapılır?

Maske ne zaman gelir? Koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz maske dağıtımı başladı. E-devlet üzerinden yapılan başvurularda 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar bu hizmetten yararlanamayacak. E-devlet ücretsiz maske sipariş takibi nasıl yapılır? Toplu bulunan yerlerde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından devlet ücretsiz maske satışı yapacak. Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

MASKE NE ZAMAN GELİR?

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de marketlerde. toplum ulaşım araçlarında ve pazarlar maske takmak zorunlu hale getirildi. Ücretsiz maske siparişini yaptıktan sonra açılan ekranda sipariş onay kodu gülmesi gerekiyor. Bu kod ile beraber ePTTAVM üzerinden sipariş durumunuz kontrol edebilirsiniz. 3 ya da 5 gün içinde sipraiş size ulkaşamsı bekleniyor.

MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN.

E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE SİPARİŞ TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapılıyordu. Son dakika değişikliğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

Aşağıdaki resimde de görüleceği üzere sizlerden T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Ad Soyad bilgisi istenmektedir. Kendinize sipariş verirken Ailenizden Kişi ya da Kişilerin T.C. Kimlik Bilgilerini de girerek onlara da sipariş verebilirsiniz.

Ücretsiz maske temini için, aile üyelerine ait bilgileri basvuru.turkiye.gov.tr adresindeki formda doldurmanız yeterli olacak. Vatandaşlarımızın her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Maskeleriniz, PTT Kargo ile ücretsiz olarak adresinize getirilecektir.