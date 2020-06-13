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  3. Marmaris'te yaban domuzları şehrin göbeğine indi
13 Haziran 2020 Cumartesi 10:08 | Son Güncelleme:

Marmaris'te yaban domuzları şehrin göbeğine indi

Marmaris'te yaban domuzları şehrin göbeğine indi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ilginç bir olay yaşandı. Ormandan inen aç yaban domuzları sürü halinde sahile inerek sahilde yiyecek aradı.

Ege bölgesinde sık sık tatil yörelerine inen yaban domuzları plajlara da inmeye başladı.

Marmaris Uzunyalı Sahili’ne inen çok sayıda yavru domuzun bulunduğu kalabalık sürü, heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.

Sahilde şezlonglar arasında gezinen domuzları gören yerli ve yabancı turistler o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Kendilerini görüntüleyen turistlerden sıkılan domuzlardan biri turistlerin üzerine yürüdü. Uzun süre restoran ve plajdaki şezlongların arasında yiyecek arayan sürü daha sonra ormana geri döndü.

Marmaris’te ormanlık alana yakın yerleşim yerlerine beslenme amaçlı inen yaban domuzlarının, vatandaşlar tarafından yiyecek verilmesi nedeniyle evcilleşmeye başladıkları belirtildi.

(DHA)

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