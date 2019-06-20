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  3. Marmaris'te Rus turistleri taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 18 yaralı

Marmaris'te Rus turistleri taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 18 yaralı

Marmaris'te Rus turistleri taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 18 yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Rus turistleri taşıyan minibüsün TIR'la çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Marmaris'ten Ortaca'ya düzenlenen günübirlik tur için Rus turistleri taşıyan Murat Kayaidaresindeki 33 PJ 403 plakalı minibüs, sol şeritten sağ şeride geçmeye çalıştığı ileri sürülen Ercan Tuna'nın kullandığı 15 NV 426 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yol kenarındaki dereye devrildi.

Kazada, 3'ü çocuk 15 Rus turist, 1 rehber ve araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve yardım için duran tur minibüsleri ile Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, ayakta tedavi edildi.

Bu arada, kaza anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sol şeritten sağdaki iş yerine dönüş yapmaya çalışan TIR'a minibüsün çarptığı anlar yer aldı.

AA

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