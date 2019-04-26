Marmaris'te 28 kaçak ile 3 organizatör yakalandı

Güney Grup Sahil Güvenlik Komutanlığı botları bugün saat 06.00 sıralarında, devriye görevi yaparken Bozburun Mahallesi Sarnıç mevkiinde şüpheli bir fiber yat tespit etti. Durdurulan yatı kontrol eden ekipler, çoğunluğu kadınlardan oluşan 19'u Filistin, 4'ü Irak ve 5'i Kuveyt uyruklu toplam 28 kaçağı yakaladı, 3 organizatörü de gözaltına aldı.

Silivri Limanı'na kayıtlı olduğu tespit edilen 'Nerissa' adlı 8 metrelik fiber yat, içindekilerle birlikte Güney Grup Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Aç oldukları gözlenen kaçak göçmenlere, yiyecek ve içecek ikram edildi. İşlemleri tamamlanan 28 kaçak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatör oldukları belirtilen 3 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaçakların Yunanistan'ın Simi Adası'na gitmek üzere organizatörlerle 3 bin 500 euro karşılığında anlaştığı kaydedildi.

(DHA)