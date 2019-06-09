Marmara Bölgesi'nde hafta boyunca yağış bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede görülecek yağışların özellikle Marmara'nın doğu kesimlerinde (Kocaeli ile Sakarya çevreleri) yer yer kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyebileceği (gök gürültülü sağanak, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını) tahmin ediliyor.

Ayrıca, hava sıcaklıklarının biraz azalarak hafta ortasından itibaren mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

ÜLKE GENELİ PARÇALI VE ÇOK BULUTLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre ise, ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa’nın doğusu, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğudan kuvvetli esmesi öngörülüyor. (AA)