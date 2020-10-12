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  • Marmara Denizi'nde endişe yarattı: Denizanası sayısı giderek artıyor
12 Ekim 2020 Pazartesi 12:07 | Son Güncelleme:

Marmara Denizi'nde endişe yarattı: Denizanası sayısı giderek artıyor

Marmara Denizi'nde endişe yarattı: Denizanası sayısı giderek artıyor
AA

Marmara Denizi'nde denizanası sayısındaki artış endişe yarattı. Doç. Dr. Deniz Şirin, denizdeki denizanası sayısındaki çokluğun normal olduğunu, endişeye gerek olmadığını belirterek, "Deniz suyu sıcaklığının halen yüksek seyretmesi plankton artışını tetiklemektedir. Bu da mevsimsel hareketliliği olan denizanası türleri için uygun besin ortamı oluşturmaktadır." dedi.

Marmara Denizi'nde denizanası sayısındaki artış dikkat çekti.

AA'da yer alan habere göre, Tekirdağ Süleymanpaşa kıyı şeridinde yürüyen vatandaşlar deniz yüzeyini kaplayan denizanalarıyla karşılaştı.

Bazı vatandaşlar bu durumu cep telefonu kameraları ile kaydetti.

"ENDİŞEYE GEREK YOK"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Şirin, gazetecilere yaptığı açıklamada, denizdeki denizanası sayısındaki çokluğun normal olduğunu, endişeye gerek olmadığını söyledi.

Bu durumların küresel iklim değişikliklerine ve mevsim sürelerinin uzamasına bağlı olduğunu ifade eden Şirin, şu şekilde konuştu:

"Endişeye gerek yok. Bulunduğumuz yıl dünyanın son yüzyıldaki yaşadığı ortalama değerler bakımından en sıcak yaz mevsimlerinden biriydi. Deniz suyu sıcaklığının halen yüksek seyretmesi plankton artışını tetiklemektedir. Bu da mevsimsel hareketliliği olan denizanası türleri için uygun besin ortamı oluşturmaktadır. Bu durum aslında normalde her yıl olan olayların şiddetli veya oldukça zayıf yani uçlara kayarak yaşamımıza girdiğinin başka bir kanıtıdır."

Şirin, denizanalarına dokunulmaması gerektiği uyarısında bulundu.

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