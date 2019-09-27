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  3. İstanbul uyumadı: Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul uyumadı: Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul uyumadı: Marmara Denizi'nde 144 artçı sarsıntı kaydedildi

Marmara Denizi'nde dün meydana gelen depremin ardından en büyüğü 4,1 olan 144 artçı sarsıntı oldu.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 13.59'da Marmara Denizi Silivri açıklarında oluşan 5,8 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor.

Son verilere göre en büyüğü 4,1 büyüklüğünde, 144 artçı sarsıntı meydana geldi.

MİNARESİ YIKILAN CAMİ KAPATILDI

Avcılar'daki D-100 kara yolunun yanında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi'nin bir minaresi, dün meydana 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında devrildi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, yıkılan minarenin enkazını kaldırdı.

Etrafı güvenlik şeridiyle çevrelenerek polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınan caminin geçici olarak kapatıldı.

AA

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