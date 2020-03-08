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  3. Marmara Denizi Yalova açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi Yalova açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi Yalova açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Marmara Denizi'nin Yalova açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kuvvetli hissedilen deprem Yalovalıları sokaklara döktü. 07.21'de meydana gelen deprem Kocaeli ve İstanbul'dan da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Marmara Denizi’nin Yalova açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Saat 07:21’de yerin 10.4 kilometre altında yaşanan deprem Yalova’da kuvvetli hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden çıkarak bir süre evlerinin dışında bekledi.

Bazı vatandaşlar ise Kuran-ı Kerim okudular. 17 Ağustos Marmara Depremi’ni de yaşayan Yalova’da yaşanan deprem korku ve paniğe neden olurken her hangi bir can ve mal kaybı meydana gelmedi.


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