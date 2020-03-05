Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalması bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Öğle saatlerine kadar bölgenin batısı ve İstanbul çevrelerinde, zamanla bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı, rüzgarın güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

AA