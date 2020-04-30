Marketler bugün kaça kadar açık? Marketler bugün saat kaçta kapanacak?

Marketler bugün saat kaçta kapanacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu gece itibari ile 3 günlük sokağa çıkma yasağı başlayacak. 30.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 03.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Yayınlanan genelgeye göre Ramazan ayı münasebetiyle bugün marketlerin geç saatte kapanacağı bilgisi de yer aldı. İşte 30 Nisan market çalışma saatleri...

MARKETLER BUGÜN KAÇA KADAR AÇIK?

Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

1 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız araç kullanabilir) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

2 MAYIS'TA MARKETLER AÇIK MI?

02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

FIRINLAR AÇIK MI?

01.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacak.

01.05.2020 Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

1 2 3 Mayıs sokağa çıkma yasağı genelgesi yayında! Sokağa çıkma yasağı genelgesi maddeleri neler?