Mardin'de kaybolan küçük kızından acı haber geldi

Tokat’ın Artova ilçesinde TIR'la çarpışan otomobildeki 2 polis memuru hayatını kaybederken, polislerin eşleri ise ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde görevli polis memurları kendi özel otomobilleri ile şehir merkezine gelirken Artova ilçesi Taşpınar köyü yakınlarında otomobil TIR'la çarpıştı.

Kazada 2 polis memuru olay yerinde hayatını kaybederken, polislerin eşleri ise ağır yaralandı. 2 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Trafiğe kapanan yolda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

AA