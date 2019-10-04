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  3. Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Mardin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Mardin'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

 Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mardin, Bursa, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda D.K, J.O.H, M.T, İ.G, S.A, M.E.T, yakalandı. Gözaltındaki 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Firari bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA

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