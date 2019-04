Mardin Kızıltepe'deki Rizesporlular

Mardin Kızıltepe Çaykur Rizespor Taraftarlar Derneği 2018 yılının nisan ayında kuruldu. Dernek adından da anlaşıldığı üzere Mardin’de yaşayan Rizespor taraftarlarının üyelerinden oluşuyor. Ancak dernek üyeleri sadece taraftarlık çalışmaları yapmıyor. Hem Mardin’den Rize’ye bir kültür köprüsü kuruyor hem de Mardin’deki ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarda bulunuyor. Aynı zamanda Mardinli gençleri futbolun birleştirici gücüyle bir araya getiriyor. Dernek Başkanı Harun Çınar’a bu güzel ve ilginç yolculuğun nasıl başladığını soruyorum: “Dernek kurulmadan bir ay önce Doğu Karadeniz’den, bir grup gazeteci arkadaşımız Mardin’e geldi. O gezide Rizeli Gazeteci Muhammet Delal ile tanıştık. Bize böyle bir teklifte bulundu. Biz de çok zengin bir kültür hazinesi ve her yönüyle görülmesi gereken bir bölge olan Karadeniz ile daha sağlam ilişkiler kurmak, kardeşliği pekiştirmek için sporun bir araç olacağını düşündük. Ve Çaykur Rizespor’un taraftarlar derneğini Kızıltepe’de kurmaya karar verdik.”

EN AZ BİR RİZELİ KADAR RİZESPORLUYUZ

Faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Derneğimiz sosyal sorumluluk çerçevesinde ilçemizde bulunan ilk, orta ve liselerde kitap, kırtasiye, giyecek yardımları yapıyor. İlçemizde yaşayan yoksul ailelere giyecek eşya ve yiyecek desteği sağlıyoruz. Kızıltepe’de kurduğumuz Çaykur Rizespor Taraftarlar Derneği üyeleri dışından da ilçemizden vatandaşları; Rizespor’un ev sahibi olduğu maçlarda Rize’ye maça götürüyoruz. Rize’nin tarihi, turistik yerlerini gezerek Rize’yi daha iyi tanımaya çalışıyoruz.

Kaç üyeniz var?

Başlangıçta 10 arkadaş yola çıktık. Şu an 160 üyemiz var. Her üye arkadaşımız bu zaman zarfında Çaykur Rizespor maçlarını izlemek için Rize’ye gitti. Aramızda 20 kadın üye arkadaşımız da var. Bu bayan arkadaşlarımız ilk kez maç olarak Rizespor maçını Çaykur DİDİ Stadyumu’nda izlediler. Üye arkadaşlarımız bir Rizeli kadar Rizespor taraftarıdır. Bunu Rizespor maçlarında maç seyrederken verdikleri tepkilerden anlıyoruz.

Mardinspor’a bakışınız nasıl?

Mardinspor BAL liginde mücadele eden bir kulüp. Tabii ki Mardinli olarak başarılı olmasını isteriz. Ama bugün taraftarı olduğumuz Çaykur Rizespor süper ligde mücadele eden büyük bir kulüp. Özellikle ikinci yarıda üst üste aldığı galibiyetlerle önce düşme hattından uzaklaştı. Şimdi ise zirve mücadelesi veriyor. Biz de dernek olarak yeşil mavili takımımızın başarılı olması için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Neden Trabzonspor değil de Rizespor?

Rize sayın Cumhurbaşkanımızın memleketidir. Biz de bu nedenle Çaykur Rizespor Taraftarlar Derneği’ni kurma gereğini gördük. Mardin merkezde zaten Trabzonspor Taraftarlar Derneği var. Biz ikinci olmaktansa birinci olmayı tercih ettik.

Derneğiniz gençlerle nasıl bir iletişim kuruyor? Gençler dernek faaliyetlerinde yer alıyor mu?

Dernek üyelerinin büyük çoğunluğu gençlerden oluşmakta. Gençlerimiz spora, özellikle futbola heyecan duyuyor. Gezmek, eğlenmek, coşmak oldu mu gençler geri kalmıyor. Kızıltepe Çaykur Rizespor Taraftarlar Derneği’ni kurduktan sonra gençlerle iki toplantı yaptık. O toplantılardan sonra gençler aramızda olmaya başladılar.

KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK

Rize’nin sevgisi Mardin’e taşınıyor. Peki, Rize’den bunun karşılığını alıyor musunuz?

Sadece Rize’nin sevgisini Mardin’e taşımıyoruz. Biz bu yola çıkarken kardeşliği pekiştirmek, yeni dostluklar kurmak, tarih boyunca bir arada yaşayan insanların güç odaklarının isteğiyle ayrışmayacağını, halklar yaşadıkça bu birlikteliğin devam edeceğini ispatlamak için yola çıktık. Rize’ye her maça gittiğimizde Rize’nin tarihi ve kültürel yerlerini, yaylalarını geziyoruz. Rize’ye has yöre mutfağını tadıyoruz. Kısacası bir kültür kardeşliği yaşıyoruz Rize ile. Rize’de her gidişimizde yeni dostluklar kuruyoruz. Rizespor yönetimiyle, oyuncularıyla bir araya geliyoruz. Bunlar bize yetiyor.

Mardin’in yerli halkından nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Biz Kızıltepe’de Çaykur Rizespor Taraftarlar Derneği’ni kurarken tepki çekebileceğimizi düşünmüştük. Ama bize bu güne kadar bir tepki gelmedi. Bunun bir nedeni Mardin şehrinin üst liglerde takımı olmaması olabilir. Zaten bizim yöre insanı Karadeniz insanına ayrı bir sevgi duyar.

Gelecek faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Dernek olarak takımımızın gelecek yıl hedef koyduğu şampiyonlar ligi için her zaman ve her yerde tam destek vereceğiz. Gelecek yıldan itibaren dernek olarak Rizespor’un bütün maçlarına gitmeye çalışacağız. Bunun haricinde sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli sosyal faaliyetlerimiz, gezilerimiz ve yardımlarımız olacak.

(star.com.tr)