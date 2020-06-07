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  3. Marangoz atölyesinde yangın çıktı, bina tahliye edildi
07 Haziran 2020 Pazar 15:34 | Son Güncelleme:

Marangoz atölyesinde yangın çıktı, bina tahliye edildi

Marangoz atölyesinde yangın çıktı, bina tahliye edildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 80 bin liralık hasar oluşurken, bina tahliye edildi.

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 191. sokakta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir binanın girişinde bulunan marangoz dükkanında yangın çıktı. Atölyede bulunan tahtaların tutuşması sonucu çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Binada oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle marangoz atölyesinde 80 bin liralık zarar oluştuğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

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