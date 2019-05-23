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  3. Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Mustafa Kemal Mahallesi Koşu Kırı Caddesi'nde Halil İbrahim Kandemir'in (66) kullandığı 45 ZA 1640 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ali Öncü (32) yönetimindeki 35 JA 5927 plakalı kamyonla çarpıştı. Kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.      
112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Kandemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.  

(AA)

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