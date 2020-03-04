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  3. Manisa'da zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Manisa'da zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Manisa'da zincirleme kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Kapaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Manisa il merkezinden Akhisar yönüne giden 35 KJH 66 plakalı TIR bilinmeyen bir nedenle yavaşlayınca, arkasındaki tavuk firmasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü de yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen 35 HAN 93 plakalı bir diğer TIR ise, midibüse arkadan çarptı. Servis midibüsü her iki TIR'ın arasında kalarak hurdaya döndü. Kazada servis midibüsündeki 2 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA


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