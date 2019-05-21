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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçe merkezi ve İzmir'de uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, ifadeler doğrultusunda yaptığı aramada, tren raylarının altına saklanmış 110 adet satışa hazır fişek halinde skunk ele geçirdi. Şüphelilerin ikametlerinde ise 545 uyuşturucu hap, 18 adet fişek halinde esrar bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli savcılık talimatıyla salıverilirken, 2 zanlı adliye sevk edildi. 

Savcılık sorgularının ardından 2 şüpheliden biri çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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