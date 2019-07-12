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  3. Manisa'da son 1 haftada 2 kişi arı sokmasından öldü

Manisa'da son 1 haftada 2 kişi arı sokmasından öldü

Manisa'da son 1 haftada 2 kişi arı sokmasından öldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde boynundan arı sokması sonucu hastaneye kaldırılan bir kişi kurtarılamadı. Sarıgöl'de son 1 haftada 2 kişi arı sokmasından hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz hafta Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeyhdavutlar Mahallesinde de bir hafta önce tarlasında çalışırken eşek arıları tarafından saldırıya uğrayan Yaşar Gedikoğlu(45), arı sokması nedeniyle fenalaştı. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Gedikoğlu, ilk müdahalesinin ardından Salihli’de bir özel hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Gedikoğlu tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

 Geçtiğimiz hafta arı sokması nedeniyle ölen Zehra Aydın ile birlikte bir haftada 2 kişi arı sokmasıyla hayatını kaybetti.

İHA

 

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