Manisa'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, Soma-Bergama kara yolu Avdan Mahallesi Kavşağı'nda, B.K'nin kullandığı 45 ABH 973 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Erdinç Gürz'e (40) çarptı. Ağır yaralanan Gürz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürz, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

(AA)