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28 Mayıs 2019 Salı 14:54 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 14:54

Manisa'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Manisa'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Manisa'nın Soma ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Soma-Bergama kara yolu Avdan Mahallesi Kavşağı'nda, B.K'nin kullandığı 45 ABH 973 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Erdinç Gürz'e (40) çarptı. Ağır yaralanan Gürz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürz, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

(AA)

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