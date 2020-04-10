Manisa'da maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir özel bir maden ocağı işletmesinin galeri bölümü çöktü.

Göçük altında kalan bir işçi öldü, bir kişi yaralı kurtarıldı.

Yaralı işçi, Soma Devlet Hastanesine sevk edildi. Göçük altında kalan iki işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.