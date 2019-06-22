Manisa'da işçi servis minibüsü devrildi: 13 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Şeyh Sinan Mahallesi Ali Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan M.S. (50) yönetimindeki 45 J 4845 plakalı minibüs, rampa çıkarken geri kayarak, yol kenarında park halindeki 45 ZE 771 plakalı minibüse yandan çarptı ve devrildi. 20 kişinin bulunduğu minibüste şoförle birlikte 7 kişi, kazayı yara almadan atlattı. Araçtaki 13 tarım işçisi ise kazada yaralandı. Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)