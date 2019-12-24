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  3. Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, Makedon uyruklu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Latif Çakar'ın (65) kullandığı otomobil, Makedon uyruklu Aleksandar Karagoshev (51) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile Akhisar-Gölmarmara kara yolu Pınarcık Mahallesi Kavşağı yakınlarında çarpıştı.

Otomobiller daha sonra yol kenarındaki zeytin bahçesine yuvarlandı.

Latif Çakar ile eşi Hatice Çakar (65), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Aleksandar Karagoshev ile yanındaki Kiril Karapucev (27), 112 Acil Servis ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

AA


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