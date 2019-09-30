Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Manavgat'ta yolcu midibüsü tur minibüsüne çarptı: 6 yaralı

Manavgat'ta yolcu midibüsü tur minibüsüne çarptı: 6 yaralı

Manavgat'ta yolcu midibüsü tur minibüsüne çarptı: 6 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önünde yavaşlayan otomobile çarpmamak için duran tur minibüsüne yolcu midibüsünün arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü Belçikalı turist 6 kişi yaralandı.

Kazanın ardından yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza, Manavgat Sanayi Köprülü kavşak yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya-Manavgat D-400 karayolu Sanayi Köprülü kavşağı yan yolda Batuhan Günal’ın kullandığı 07 HGN 15 plakalı otomobil yanlış yola girerek aniden duraklayınca aynı istikamette arkasında seyir halindeki Kasım Demirel'in kullandığı 07 LFZ 12 plakalı tur minibüsün durması ve onun arkasında bulunan Ali Ersoy'un kullandığı 07 N 6788 plakalı yolcu midibüsünün tur minibüsüne arkadan çarptı. 

Çarpmanın şiddetiyle tur minibüsü de önünde duran otomobile çarparak otomobilde küçük çapta hasar oluşmasına neden oldu. Kazada tur minibüsü şoförü Kasım Demirel ile rehber Canan Çallı, Belçika uyruklu turistler Herremans Anita, Qurrynen Guillaame Maria, Vandenbussche Willy Aime ve Stemgae Maria Angele yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kibariye'ye eşi Ali Küçükbalçık'dan bir ihanet şoku daha!
Survivor'dan Mucize Doktor'a flaş transfer
İrem Derici'nin değişimi olay oldu!
Defne Samyeli'den evlilik açıklaması
Konser öncesi alkışlık hareket
<p>Doğu ve Güneydoğu ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stra

340 Milyon Dolara Mal Olacak... Kavuşmaya 198 Metre Kaldı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İzmir'de kovalamaca sonucu durdurulan araçtan 1 ton uyuşturucu çıktı

Milli lazer silahı ARMOL TSK envanterine katıldı