Mama yerine uyku ilacı vermiş

Balıkesir'de Yeliz Kılıç, oğlu Ayaz’a (3) bakması Özbek Gulnoza Rabieva’yla anlaştı. Aileye güven veren bakıcı, çocuğa mama yerine uyku ilacı verip bütün gün uyuttu. Evdeki kameranın fişini çekip sevgilisiyle zaman geçiren Rabieva, her seferinde “Elektrikler kesildi” dedi. Durumdan şüphelenen Yeliz Kılıç, elektriklerin kesilmediğini öğrenince bakıcıyla tartıştı. Evden ayrılan bakıcının, Yeliz Kılıç ve kız kardeşine ait kıyafetlerle takıları da çaldığı anlaşıldı. Rabieva'nın sevgilisiyle İstanbul’a kaçtığı iddiası üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

‘Düştüğünü sanıyorduk dövüyormuş

Özbek bakıcının yakalanarak cezalandırılmasını isteyen Yeliz Kılıç, “Artık bakıcı filan tutmayacağım. Bu yaşananlar oğlumun ve bizim psikolojimizi bozdu. Yavrumun zaman zaman da başında morluklar oluyordu. Bize ‘düştü’ diyordu. Demek ki çocuğu da dövüyormuş” dedi.

Çalıntı elbiseyle fotosu delil oldu

Sosyal medyada Özbek bakıcı Rabieva’nın izini bulan Yeliz Kılıç, çalıntı eşyalarla olan resimleri tek tek tespit edip, delil olarak savcılığa sundu.