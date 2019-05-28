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28 Mayıs 2019 Salı 13:16 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 13:16

Maltepe'de bir şahıs minibüsü yaktı, polis minibüsten zor çıkardı

Maltepe'de bir şahıs minibüsü yaktı, polis minibüsten zor çıkardı

Maltepe’de bir şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple hatlı minibüsünü yaktı. Polis ekipleri şahsı yanan minibüsten çıkarmakta zorlandı. Minibüsün alev alev yandığı olayda çevredekiler büyük panik yaşadı.

Maltepe’de Bağdat Caddesi üzerinde bir şahıs, iddiaya göre kendine ait hatlı minibüsü yaktı. Şahsın minibüsü neden yaktığı henüz bilinmezken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yanan minibüsün içerisindeki şahsı zorlukla dışarı çıkardı. Alevlere teslim olan minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangına tanık olan vatandaşlar büyük panik yaşarken, cadde trafiğe kapatıldı.

(İHA)

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