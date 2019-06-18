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Malatya'da otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı

Malatya'da otomobil evin bahçesine devrildi: 2 yaralı

Malatya'da, kontrolden çıkıp, evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü Şenay K. ile çarptığı çiftçi M.K. yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Yamaç Mahallesi'nde meydana geldi. Şenay K.'nin kullandığı 44 PH 844 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, evin bahçesine devrildi. Kazada sürücü Şenay K., aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Şenay K.'yi sıkıştığı yerden yaralı kurtardı. Sağlık görevlileri, Şenay K. ile bahçedeyken aracın çarpmasıyla yaralanan çiftçi M.K.'yi ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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