Malatya'da kaçak silah operasyonu: 5 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale ve Pütürge ilçesinde silah kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin önceden belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın yapan polis, çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tabanca ile mermi, kartuş ve cep telefonu ele geçirdi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü.

(DHA)