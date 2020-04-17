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  3. Malatya'da iki motosiklet bariyere çarptı: 2 yaralı

Malatya'da iki motosiklet bariyere çarptı: 2 yaralı

Malatya'da iki motosiklet bariyere çarptı: 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Malatya- Kayseri yolunun Karanlık mevkisinde meydana geldi. Tuğrul Selçuk Uçkun (27) yönetimindeki 44 ABR 935 plakalı motosiklet ve arkasındaki arkadaşı Saim Berçil'in (53) kullandığı 60 AAH 323 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak bariyere çarpıp devrildi. 

Kazada savrulan motosikletlerdeki sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.


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