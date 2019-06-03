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03 Haziran 2019 Pazartesi 07:21 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 07:24

Malatya'da iki genç öz amcalarını öldürdü

Malatya'da iki genç öz amcalarını öldürdü

Malatya'da iki genç öz amcasını sopa ile darp ederek öldürdü.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen T.K. ve İ.K. traktör ile seyir halinde olan amcaları Ümit K'nın (50) Kadiruşağı mahallesi girişinde araçla önünü keserek sopalarla darp etti. Kafasına aldığı darbeler ile ağır yaralanan Ümit K. çevredekilerin yardımı ile Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane getirilen şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını hayatını kaybetti.

Ümit K'nın vefat haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ümit K'yı darp ederek ölümüne sebep olan yeğenleri T.K. ile İ.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgi soruşturma sürüyor.

(İHA)

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