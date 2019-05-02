Malatya'da ele geçirildi! Değeri 5 milyon TL

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde planlı faaliyet kapsamında, Darende ilçe merkezinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda Frig, Roma, Bizans dönemlerine ait 5 milyon TL değerinde 484 parça tarihi eser ve 2 adet el dedektörü ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(İHA)