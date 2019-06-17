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  3. Malatya'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

Malatya'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

Malatya'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

Malatya'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil refüje çarparak savruldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.K. (20) idaresindeki 44 AAG 445 plakalı otomobil, İstasyon Kavşağı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yaklaşık 15 metre savrulan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada ehliyeti bulunmadığı öğrenilen araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hurdaya dönen otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 
(İHA) 

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