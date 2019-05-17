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Malatya'da bir mahalleyi sinek bastı

Malatya'da bir mahalleyi sinek bastı

Havaların ısınması ile birlikte sinek ve haşerelerde boy göstermeye başladı. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Erikli Sokağı basan sinek ve haşereler evlere de akın etti.

Havaların ısınması ile birlikte Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi Erikli Sokağı sinekler bastı. Cam kapı açamaz duruma gelen vatandaşlar evlerinin içerisine dolan sineklerle baş etmeye çalışıyor. Sineklerden rahatsız olan vatandaşlar, yetkililerden ilaçlama yapılmasını talep etti.

Toplu halde evlere ve araçların üzerine dolan sineklerden rahatsız olan vatandaşlar, yetkililerden ilaçlama yapılmasını talep etti.

Yeşilyurt Belediyesini arayan fakat Haziran ayından önce ilaçlama yapılamayacağı yanıtını alan vatandaşlar bir an önce ilaçlama yapılmasını bekliyor.

(İHA)

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