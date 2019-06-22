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Malatya kayısısı tezgahlara indi

Malatya kayısısı tezgahlara indi

"Dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da bu yılın ilk mahsulleri tezgahlarda yerini almaya başladı.

Türkiye'de "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan "Malatya kayısısı" kentteki tezgahları süslüyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk kayısılarının tezgahlarda yerini almaya başladığını söyledi.

Üreticilerin, Hasanbey ve kaba aşı türü kayısıları pazara yeni yeni getirmeye başladığını dile getiren Solmaz, "Malatya kayısısı perakende 7-10 liraya satılıyor. Çiftçiden bu kayısılar 4 ile 5 lira arasında alınmakta. Bu da yaş kayısının hemen hemen geçen yılki fiyatlara yakın satıldığını gösteriyor." dedi.

Solmaz, Malatya kayısısının tüketiciyle buluştuğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Şu an kendi iç pazarımızda tüketecek kadar kayısı piyasaya çıktı. Henüz ihracat ve il dışına kayısımız gitmedi. Malatya'da hasat dönemi bölge bölge değişiyor. Rakımı düşük yerler, Kale, Baskil ilçelerinde hasat erken başlar, rakımın yüksek olduğu yerlerde hasat daha geç başlıyor. Önümüzdeki hafta Kale ilçesinde kayısı hasadına başlanılacağını tahmin ediyoruz. Yaş kayısı ihracatının da haftaya başlayacağına inanıyoruz. Verimli bir yıl geçmesini ve çiftçinin yüzünün gülmesini temenni ediyoruz. "

Bu yılki kayısının kalitesinden memnun olduklarını belirten Solmaz, meyvenin kalitesiyle kalibresinin yüksek olduğunu bildirdi.

Solmaz, ilaçlama, gübre ve sulama maliyetlerinin artığını dile getirerek, kayısı fiyatlarının çiftçiyi memnun etmediğini sözlerine ekledi.

(AA)

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