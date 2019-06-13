Makasa, drifte 8 ayda 32.6 milyon lira ceza

Devrim TOSUNOĞLU

Trafik güvenliğini artırmak için 26 Ekim 2018’de karayolları kanununda yeni düzenlemeler yapıldı. Aradan geçen 8 ayda drift ve makas atan sürücülere rekor ceza kesildi. 26 Ekim 2018 ila 10 Haziran 2019 arasında makas atan 22 bin 282 sürücüye kişi başı 1002 TL’den toplam 22 milyon 326 bin 564 TL ceza kesildiği öğrenildi. Driftten 5 bin 20 TL ceza kesilen sürcü sayısı ise 2 bin 52 oldu. Driftçilere kesilen toplam para cezası da 10 milyon 301 bin 40 TL’ye ulaştı.

Hapis daha fazla caydırıcı olur

İstanbul Beşiktaş’ta 8 Haziran’da TEM yolunda otomobiliyle makas atan Yusuf Arıkboğa, çarptığı araçtaki 3’ü çocuk 4 kişinin ölümüne, 10 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Firari Arıkboğa her yerde aranırken AKŞAM trafik terörünü tartışmaya açtı. Hukuçular ve trafik magandalarının ölümlerine neden olduğu aileler para yerine hapis cezasının daha fazla caydırıcı etkisi olacağını söyledi.

Psikolojik testi geçen ehliyetini geri alıyor

Emniyet yetkilileri drift atan sürücülerin ehliyet ve araçlarına 2 ay süreyle el konulduğunu, psikolojik testen geçtikleri taktirde ehliyetlerinin iade edildiğini belirtti.