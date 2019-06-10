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09 Haziran 2019 Pazar 23:08 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 00:00

Makas terörü magandası: Ben kimsenin ölümüne neden olmadım

Makas terörü magandası: Ben kimsenin ölümüne neden olmadım

Beşiktaş'ta, TEM yolunda 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdulsamet Topci (23), dün akşam Burdur'da, babası Mehmet Topçi ise Bağcılar'da gözaltına alınmıştı. Bugün Burdur Adliyesi’ne sevk edilen ve hakkında yakalama kararı olan Abdulsamet Topci, 'birden fazla kişi tarafından silahlı yağma' suçundan, babası Mehmet Topçi ise "Suçluyu Kayırma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI, "BEN KİMSENİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMADIM. MAĞDURUM" DEDİ.

Beşiktaş'ta, TEM yolunda 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdulsamet Topci (23), dün akşam Burdur'da yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Burdur Adliyesi’ne sevk edilen ve hakkında yakalama kararı olan Abdulsamet Topci, 'birden fazla kişi tarafından silahlı yağma' suçundan ifade verdi. Bu suçtan tutuklanmasına karar verilen Abdulsamet Topci, İstanbul’daki kazaya ilişkin ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi. Abdulsamet Topci hakkında bu olay nedeniyle de tutuklama kararı verildi. Abdulsamet Topci,  adliyedeki işlemlerinin ardından polis eşliğinde Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Adliye çıkışında gazetecilerin 'Pişman mısınız?' sorusuna, "Ben kimsenin ölümüne neden olmadım. Mağdurum. Allah büyüktür. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır" dedi.

BABA MEHMET TOPÇİ DE TUTUKLANDI

Beşiktaş'ta TEM Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan araçta bulunan Abdülsamet Topçi'nin babası Mehmet Topçi Bağcılar'da gözaltına alındı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Topçi "Suçluyu Kayırma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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